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Osmaniye'de 9 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de 9 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda yaptıkları aramada gizli bölmeye yerleştirilmiş 9 bin 200 paket kaçak sigara buldu. Sürücü S.A. tutuklandı.

OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda yaptığı aramada, gizli bölmeye yerleştirilmiş 9 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü S.A. tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelenilen bir kamyonu bir süre takibe aldı. Araç, oluşturulan uygulama noktasında kontrollü bir şekilde durduruldu. Yapılan aramada ise kamyon kasası altındaki gizli bölmeden 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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