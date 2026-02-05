Haberler

Osmaniye'de 6 Şubat Depremlerinin İzleri Fotoğraf Sergisiyle Anımsatıldı

Güncelleme:
Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar fotoğraflarla sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, sergideki fotoğrafların deprem anında yürütülen destek çalışmalarını yansıttığını belirtti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi" açıldı. Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, depremin ilk anlarından itibaren yaşananlar fotoğraflarla yer aldı.

Sergide konuşan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılına gelindiğini anımsatarak, acıların hala taze olduğunu söyledi. Albak, sergide yer alan fotoğrafların depremin genelini değil, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUP) ekipleri ile destek hizmetlerinin yürüttüğü çalışmaları yansıttığını ifade etti.

Albak, "Bu fotoğraflar depremin ilk saatlerinde çekilmiş görüntüler. MEB AKUP'u Türkiye'de ilk kuran iliz. Deprem bölgesi olmamız nedeniyle gönüllü öğretmenlerden oluşan bir ekip kurduk. O gece ve sonrasında çok önemli çalışmalar yapıldı. Tüm öğretmenlerimiz sahadaydı. İnsanların barınmasından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar yürütülen çalışmalar bu sergide yer alıyor" dedi.

Deprem sürecinde açıkta kalan vatandaşların önemli bir bölümünün Milli Eğitime bağlı okulların bahçelerinde kurulan pansiyon ve çadır kentlerde barındığını belirten Albak, 12 mutfakta 40 aşçıyla günlük 135 bin öğün yemek çıkarıldığını söyledi. Albak, sürecin dayanışma ile atlatıldığını vurgulayarak, "Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

