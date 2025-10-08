Osmaniye'de 570 Deprem Konutunda Sona Yaklaşıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı devam eden 570 deprem konutu çalışmalarında sona gelindi. Konutların ay sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan Osmaniye'nin yeniden ihyası için yürütülen konut seferberliğin çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Bahçe ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 2. Etap deprem konutlarında toplam 570 konutta sona yaklaşıldı. Konutların ay sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşması için sürecin yakından takip edildiğini belirten Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca Mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları neredeyse tamamlandı. Deprem konutlarımızın bir an evvel bitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Konutlarımızın standartları yüksek, kıymetli hemşehrilerimizin huzur içinde, mutluluk içinde oturabilecekleri konutlar. İnce işleri devam ediyor ve bunları da bir an evvel tamamlayıp burasının da bu ayın sonunda inşallah hem birinci etabın hem burasının teslimatını tamamlamayı hedefliyoruz. Ben başta Bahçe ilçemiz olmak üzere Osmaniye'mize, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE