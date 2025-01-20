Osmaniye'de 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de durdurulan 2 tırda 44 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin şüphelenip durdurduğu 2 tır içerisinde toplam 44 bin 280 paket kaçak sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Tırlarda yapılan aramada çekici ve dorsesine gizlenmiş halde toplam 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler Rauf Ç. ve Mervan Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.