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Osmaniye'de 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Osmaniye'de durdurulan 2 tırda toplam 44 bin 230 paket kaçak sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü bulundu. Sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Osmaniye'de durdurulan 2 tırda 44 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin şüphelenip durdurduğu 2 tır içerisinde toplam 44 bin 280 paket kaçak sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphe üzerine 2 tırı durdurdu. Tırlarda yapılan aramada çekici ve dorsesine gizlenmiş halde toplam 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler Rauf Ç. ve Mervan Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Osmaniye'de 44 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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