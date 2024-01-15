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Osmaniye'de 3 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta, yabancı uyruklu 3 göçmen yakalandı. İlgili olayla bağlantılı olarak 2 kişi göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Osmaniye'de 3 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan araçta, yabancı uyruklu 3 göçmen yakalandı. Olayla ilgi 2 şahısta göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan yabancı uyruklu araç sürücüsü Muhammet I. ve birlikte hareket ettiği Hatim E.'yi göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 3 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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