Osmaniye'de 23 Nisan coşkusu

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan Mithatpaşa İlkokulu'nda devam etti. Okul Müdürü Mustafa Yaşkeçeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "103 yıl önce bugün Türk Milletini arkasına alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak Cumhuriyetin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun yol arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi, güvencesi sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik, Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Programın devamında Kafkas, halk oyunları gösterisi sunan öğrenciler, Türk Bayrağını öpüp, Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etti. Vali Yılmaz da bayrağı teslim aldıktan sonra öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra ise "Hoş geldin 23 Nisan" adlı şiir okundu. Anasınıfı öğrencileri tarafından sergilenen dans gösterisi protokol ve veliler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerin yumurta taşıma yarışması ve Kafkas halkoyunları gösterisinin ardından öğrenciler tarafından koro gösterisi beğeniyle izlenip, alkışlandı. 23 Nisan kutlamaları öğrenciler ve protokolün gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.