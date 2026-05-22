Osmaniye'de Ekmeğe Zam Geldi: Bir Ekmek Yiyorduk, Ondan da Olduk

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye merkez ile bazı ilçelerde 220 gram ekmeğin fiyatı, 15 liradan 17,50 liraya yükseldi. Kadirli ilçesindeki yurttaşlar geçim sıkıntısı nedeniyle çoğu zaman sadece ekmekle karnını doyurmak zorunda kaldıklarını ifade ederken, esnaf ise artan girdi maliyetleri nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Osmaniye'nin merkezi ile Kadirli'nin de arasında bulunduğu bazı ilçelerde 220 gram ekmek, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kararıyla 15 liradan 17,5 liraya yükseldi. Zam; un, maya, susam ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle yapıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "ekmek ile doyduklarını" belirterek, şunları ifade etti:

"Ekmek temel gıda maddesi. Ekmekten başka bir şey yemiyoruz ki. Mecbur ekmek yiyeceğiz, bütün paramızı ekmeğe yatıracağız. Üç kişilik bir aileye sahibim; günde üç tane ekmek alıyorum. Yarım yarım idare ediyoruz, ne yapalım. Peynir, yumurta gibi diğer gıda maddelerini zaten alamıyoruz. Temel gıda maddesi ekmek olduğu için ekmek tüketiyoruz. Toplum olarak ekmeğe mahkumuz. Ekmekle doyacağım, başka ne ile doyacağım? Başka bir şey yiyemediğimize göre ekmekle doyacağız biz. Sen buğday üretmezsen ve buğdayı başka yerden alacaksan, ekmeğe de zam gelmesi normal. İşçiye zam, ekmeğe zam, una zam, mayaya zam. Fırıncıya da söyleyecek bir şey yok ki."

Bir işçi, artış hakkında, "Ne diyeyim ki, vatandaş da haklı, fırıncılar da haklı. Ekmek zammı beni zorlamaz olur mu? Herkesi zorlar. Herkesin karnı ekmek ile doyuyor. Vatandaşa Allah yardım etsin, başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yaşlılık maaşıyla geçimini sağlayan bir yurttaş ise, "Ekmeği bulamıyoruz ki zamlı alalım. Biz de aç dururuz. Yaşlılık maaşı alıyorum, nereden alacağım? 35 liraya iki ekmek alsam karnımı doyurmaz. Peynir, zeytin zaten yiyemiyorum. Kuru kuru yiyoruz, ıslıyoruz, yumuşatıp yiyoruz" diye konuştu.

İlçe sakini bir kişi de, "Bir ekmek yiyorduk, ondan da olduk. Ne yapacağımızı bilmiyorum, halimiz perişan. Emekli maaşı yetmiyor, perişanız. Zam zorlar bizi; her şeye zam geliyor, zorlanıyoruz" dedi.

Emekli bir vatandaş ise, Türkiye'deki ekonomik durumu eleştirerek, "Gözümüz aydın… Ne olacak bilmiyorum, bu Türkiye'nin hali. Garibanın bir ekmeği vardı, onu da pahalandırdılar. Emekliyiz, kuru ekmek yiyoruz" açıklamasında bulundu

Bazı vatandaşlar ise zammı doğal karşıladıklarını belirtti. Bir vatandaş, "İşçi maliyetleri artmış, un fiyatları artmış, elektrik artmış, su fiyatı artmış, fırıncı ne yapsın? Elbette zam gelecek," derken, bir başkası, "Ekmeğe zam gelsin, fırıncılar mecbur yapacak. Çünkü odunu var, işçisi var, unu var, tuzu var, elektriği var, suyu var… Dünyanın masrafı var, adamların zam yapması normal" şeklinde konuştu.

Zammın zorunlu olduğunu ifade eden fırıncı Serdar Gökdal ise şunları söyledi:

"Biz istemeyiz ekmeğe zam yapmayı ama maya bir yandan, un bir yandan, elektrik, doğal gaz bir yandan, vergiler bir yandan… Bizi bu yola sevk ediyor. Mesela maya geçen sene 550 liraydı, bu sene 1050 liraya yükseldi. Elektriğe yüzde 30 zam geldi, doğal gaza yüzde 30 zam geldi. 900 liraya aldığımız un şu an 1200-1300 liraya dayandı. Her şeye zam geldiği için biz de istemiyoruz ama mecburiyetten. İşçiler, ustalar 'zam' diyor. Ustanın alım gücü düştükçe bize yansıtıyor, biz de mecbur ekmeğe yansıtmak zorunda kalıyoruz."

Kaynak: ANKA