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Osmaniye'de 2,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda adli işlemler başlatıldı.

Osmaniye'de 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından, Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde bir evin deposunda yapılan aramada 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Olayda yakalanan K.Ö., İ.Ö., G.Ç., ve M.K. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de 2,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel

Yerel Haberler Kaçakçılık Güvenlik Osmaniye Ekonomi Makaron 3-sayfa Hukuk Yerel

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