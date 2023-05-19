Osmaniye'de 19 Mayıs coşkusu

OSMANİYE - Deprem bölgesi Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören Atatürk heykeli önüne Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner'in çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra tören, 7 Ocak Stadyumu'nun depremde hasar görmesi nedeniyle bu yıl Tosyalı Spor Salonu'nda devam etti. Sporcular, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etti. Vali Yılmaz, bayrağı öperek teslim aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, "Geleceğin dünyasında milli değerlerine sahip çıkan, iyi eğitimli, karşılaştığı sorunları akıl, bilim ve uzlaşma ile çözebilen nesiller söz sahibi olacaktır. Kuşkusuz bu süreçte en önemli görev ailelere ve eğitimcilerimize düşmektedir. Gençlerimizi anlamak için çaba göstermeliyiz. Dayatmacı olmak yerine onların düşüncelerine değer vermeli, sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmalıyız. En değerli varlığımız olan gençleri, kendine güvenen, güçlü, yetenekli ve donanımlı olarak yarınlara hazırlamalıyız. Bu güzel vatanı bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Programın devamında günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, tekvando, güreş ve jimnastik sporcuları gösteriler sundu. Dağcılık sporcularının bayrak gösterisi, salondaki kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremin ilk dakikasından itibaren depremzedelerin yardımına koşan gönüllü gençlere Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı ve 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar ile diğer protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi ve ödül verildi.