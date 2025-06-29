Osmaniye'de 181 çocuğa sünnet şöleni

Osmaniye'de 181 çocuğa sünnet şöleni
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Osmaniye'de bu yıl ikincisini düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde, sünnet ettirilen 181 çocuk için eğlence düzenlendi.

Osmaniye'de bu yıl ikincisini düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde, sünnet ettirilen 181 çocuk için eğlence düzenlendi. Çocuklara günün anısına zeytin fidanı hediye edildi.

Osmaniye Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda yapılan şölene sünnet olan 181 çocuk aileleriyle birlikte katıldı. AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen sünnet şöleninde sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler ve zeytin fidanı verildi.

"Bugünün hatırına biz çocuklarımıza birer zeytin fidanı hediye ettik, onları dikip onunla birlikte büyüyecekler" diyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, "Geçen sene ilkini yaptığımız, bu sene de geleneksel hale getirdiğimiz, geçen yıl ilk olarak yaptığımızda 50 çocuğumuzu hediyeleriyle birlikte, bu yılda 181 çocuğumuzla beraber sünnet şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Sadece çocuklarımıza değil, bu projemizi aileleriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugünün anısına çocuklarımıza birer tane zeytin fidanı hediye ediyoruz. Zeytin fidanının anlamını biliyorsunuz ve biz onun üzerine bir not düştük. Keyifli bir ömür sürmesiyle, dileğiyle ve bundan sonra hem fidanla kendisi büyüyecek hem de dinine, devletine, milletine bağlı birer birey olmasını istiyoruz. Biz daha önceki programlarımızda söylemiştik. AK Parti sadece siyasi bir teşekkül değil, biz milletin ta kendisiyiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz her zaman her daim milletimizle kucaklaşıp onların gönüllerine girmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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