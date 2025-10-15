Osmaniye'de "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" Dolayısıyla Yürüyüş Düzenlendi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Osmaniye'de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Osmaniye merkez Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Altı Nokta Körler Derneği Şubesi üyeleri, Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı içerisinde bulunan dernek binasına kadar yürüdüler.

Yürüyüş etkinliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay, 29 Ekim Kadınlar Derneği, OKÜ Engel-Siz Gelecek Kulübü üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Oğuzhan Daydaylıoğlu şunları söyledi:

"Bugün burada, her yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün özel bir gün. Görme engelli bireylerin toplum içerisindeki yerine, karşılaştıkları zorluklara ve onlara nasıl destek olabileceğimizi göstermek için bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün hemen ardından empati kurmak için gören vatandaşlarımıza görme engelli gibi düşünerek, beyaz baston ile yürüyüşe davet ettik. Daha sonrasında gören ve görme engelli vatandaşlarımız satranç oynadılar. Etkinliklerimiz bu şekilde sona erdi."

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Ziya Demez de "Bizler Altı Nokta Körler Derneği olarak empati amaçlı Cumhuriyet Meydanı'ndan derneğimizin bulunduğu yere kadar bir yürüyüş düzenledik. Bu etkinliğimize katılım gösteren, bu durumumuzu hisseden tüm Osmaniye halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.