Osmaniye'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlandı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 14 Mayıs Eczacılık Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Osmaniye Devlet Bahçeli meydanında yapılan kutlamaya çok sayıda eczacı katıldı.

Osmaniye'de Eczacılık Günü düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programında konuşan Osmaniye Eczacılar Odası Başkanı Hatice Öktenay, şunları söyledi:

"Bugün burada, bilimsel eczacılığın 186. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Eczacılık mesleği, köklü tarihiyle yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda bir toplum hizmetidir. Sağlık sisteminin en ulaşılabilir ve en güvenilir ayağını temsil eden biz eczacılar, bilimsel bilgiyle, etik değerlerle ve insan sevgisiyle mesleğimizi icra ediyoruz.

"Eczacı varsa umut vardır güven vardır"

Her geçen gün değişen ve gelişen sağlık ortamında, eczacının rolü daha da güçlenmektedir. İlaç hakkında doğru bilgiye ulaşmak, kronik hastalıkların takibi, akılcı ilaç kullanımı gibi birçok alanda halkımıza yol gösteren bizleriz. Salgınlar, afetler, ilaç yoklukları gibi zor zamanlarda da halkımızın yanında olmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Çünkü biz biliyoruz ki, eczacı varsa umut vardır, güven vardır."