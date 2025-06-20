Osmaniye'de 132 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

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Osmaniye'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 132 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Erdinç Yılmaz, karne töreninde öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını önerdi.

Osmaniye'de 132 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

OSMANİYE - Osmaniye'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 132 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dede Korkut İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Osmaniye genelinde 639 okulda 132 bin 951 öğrencinin karne aldığını ifade eden Vali Yılmaz, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Osmaniye olarak eğitimde çok güzel başarılar elde ediyoruz. Bu başarıya imza atan İl Milli Eğitim Müdürümüzü, kadrosunu, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve bu başarıyı gerçekleştiren sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, " Bugün eğitim öğretimimizin son günü. Çocuklarımız zorlu, meşakkatli ve yoğun bir çalışma ve okul programından sonra tatile giriyorlar. Tatili hak ettiler. Ben sevgili çocuklarımıza bol bol kitap okumalarını, dinlenmelerini tavsiye ediyorum. geleceğimizin orada olduğunu biliyoruz. Her şeyimizin çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Onları çok seviyoruz. ve hayatları boyunca hep mutlu olsunlar, hep başarılı olsunlar. Dileğimiz budur. ve çocuklarımıza güzel, iyi, gönüllerince bir tatil dönemi diliyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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