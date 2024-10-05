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Osmaniye Arena Hentbol Takımı'nın Hedefi 1. Lig

Osmaniye Arena Hentbol Takımı'nın Hedefi 1. Lig
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'deki depremzede kızlardan oluşan Arena Hentbol Spor Kulübü, Kadınlar 1. Ligine yükselerek şehrin umudu olmayı hedefliyor. Antrenör Selçuk Karcı, zorlu koşullara rağmen takımlarının başarılarla dolu bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de depremzede kızlardan oluşan Arena Hentbol Spor Kulübü oyuncuların hedefi Kadınlar 1. Ligine yükselip şehrin umudu olmak.

Osmaniye'de deprem döneminde antrenör Selçuk Karcı tarafından kurulan ve oyuncularının tamamını depremzede sporcuların oluşturduğu Osmaniye Arena Hentbol Spor Kulübü'nün hedefi 1. Ligine yükselip depremden yıkılan şehre umut olmak. Deprem nedeniyle şehirde oluşan umutsuzluğu kırmak ve gençlere umut ve moral olmak için zor şartlarda idmanlara devam eden takımın bir çok oyuncusu o dönem çadır ve konteyner kentlerden gelerek idman ve maçlarda mücadele verdi. Zor şartlara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen kızlar geçen sezon ligde başarılı sonuçlar alarak Kadınlar 1. Ligi play-off maçlarında finale kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Deprem nedeniyle takımı ligden çekmemi isteyenler oldu ama biz bu çocuklara umut ışığı olmak istedik diyen Arena Hentbol Spor Kulübü Antrenörü Selçuk Karcı, "Deprem bölgesi takımıyız ailesini kaybetmiş öğrencilerimiz var. Onların da psikolojik olarak iyi olması için biz devam etmeye kararı aldık. Onlarla da devam ediyoruz, şuan çok güçlü bir ekibimiz var. Depremde çok şeyi kaybettik, kimileri bırak artık olmasın falan dedi ama biz bu çocuklara umut ışığı olmak istedik. Şu an hali hazırda çok gelişmiş sporcularımız var. Milli takımın kamplarına davet edilen öğrencilerimiz var. 2. liginde en iyi takımlarından biriyiz geçen yıl play-off kaldık, finale kadar çıktık, 2 golle maalesef elendik. Bu yıl daha sık hazırlanıyoruz. Osmaniye'nin çocuklarıyla bir transfer harici geri kalan hepsi, Osmaniye'nin çocukları onlarla bu sezon hedefimiz 1. lige çıkmak. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız" diye konuştu.

Depremin oluşturduğu tüm olumsuzlukları hentbol ile atlattıklarını söyleyen takım kaptanı Pervin Çenet(16), "Deprem zamanında biraz antrenmanlarımızda aksaklık oldu ama sporla birlikte bu durumu normalleştirerek antrenmanlarımıza başladık. Aslında hentbol bizim için bir motive kaynağıydı, biran önce de durumu normalleştirebilmek için herkes spora devam etti. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı, elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. İleride hedefim milli takıma gitmek, onun için bütün takım arkadaşlarımla birlikte sürekli haftanın 5 günü çalışıyoruz" dedi.

Deprem döneminde kulübün kendilerine destek olduğunu söyleyen Ela Doğantürk(15), "Deprem zamanında kulübümüzden büyük destek gördük. Bende kulübümüzün altında daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İleride hedefim iyi bir hentbolcu olarak milli takımda ülkem için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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