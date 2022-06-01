Osmangazi Temizlik ve Park Bahçeler personeline 'Şüpheli paket' eğitimi - Haberler

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM)de görevli uzmanlar tarafından Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri çerçevesinde 'Şüpheli Paket' eğitimi verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün kurum içi eğitim programları çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde iki etap olarak gerçekleştirilen şüpheli paket eğitimine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 800 personel katıldı. Ovaakça Merkez Mahallesi'ndeki Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar, belediyede görevli personele görev yaptıkları bölgelerde karşılaşacakları muhtemel şüpheli cisim ve paket karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kurumsal yapıya sahip bir belediye olarak personele yönelik mesleki eğitimler dışında, hem kendi hem de görev yaptıkları bölgelerdeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik iç güvenlik eğitimleri de düzenlediklerini söyledi. Başkan Dündar, "Geçtiğimiz günlerde Bursa'mızda düzenlenen bombalı saldırı sonucu bir Ceza İnfaz Kurumu görevlisi kardeşimiz işe giderken şehit edilmişti. Bu olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte şüpheli paket eğitimi düzenleme kararı aldık. İl Emniyet Müdürlüğü TEM Bilgilendirme Önleme Bürosu ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlerle, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personelimize, görev yaptıkları bölgelerde karşılaşacakları muhtemel şüpheli cisim ve paket karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi" dedi,

İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdikleri şüpheli paket eğitimi ile muhtemel bir şüpheli paket ya da cisim karşısında nasıl davranılması gerektiği konularında ilgili personeli bilgilendirip farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Dündar, "Burada vatandaş olarak bizlere de büyük görev düşüyor. Bu gibi konularda vatandaşlarımız da, şüpheli bir durumla karşılaştıklarında, polis, jandarma ve zabıta gibi ilgili birimleri arayarak mutlaka bilgi vermelerini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel