Osmangazi Su Oyunları Parkı bayramda çocuklara ücretsiz

Osmangazi Belediyesi'nin yaz aylarında çocuklara alternatif bir aktivite imkanı sunmak hedefiyle hayata geçirdiği Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ücretsiz olacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Bursa'nın ilk Su Oyunları Parkı, kavurucu yaz günlerinde çocuklara hem serinleme hem de eğlenme fırsatı sunuyor. Sukaypark Tesisi'nin içerisinde 660 metrekare alan üzerine inşa edilen parkta; su kaydırağı, su çemberi, su palmiyesi, su jeti gibi toplam 20 çeşit oyun grubu bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veren dev tesise gelen çocuklar, hem güvenli hem de sağlık koşullarına uygun bir şekilde vakit geçiriyor.

3 gün ücretsiz

Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark Tesisleri'ne gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçireceği Su Oyunları Parkının farklı bir ünite olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaz aylarında serinlemek isteyen çocuklarımız Su Oyunları Parkına gelerek gönüllerince eğleniyor. Bunun yanı sıra düzenli olarak ilaçlanan parkımız, evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı alan özelliği taşıyor. Ailelerimiz de su kayağı yaparak ya da kafeteryada oturarak Sukaypark'ta keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın bayramda moral depolaması için tesisimizi bayramın ikinci günü itibariyle 3 gün boyunca ücretsiz yaptık. Herkesi davet ediyor, şimdiden Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel