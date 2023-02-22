Osmangazi Sevgi Mağazası'nın kapıları depremzedelere açıldı

Osmangazi Belediyesi, kente gelen depremzedelerin kıyafet ve günlük ihtiyaçlarını Sevgi Mağazası ile karşılıyor. Hayatlarına yeni bir sayfa açmak için Bursa'ya gelen depremzedeler, giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını Sevgi Mağazası'nda karşılayabilecek.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleriyle, sıcak yemek ikramlarıyla ve yardım tırları ile deprem bölgelerindeki yaraları sarmak adına çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Bursa'ya gelen depremzedelere de kucak açtı. Depremzede vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Kültür Merkezi'nin fuaye alanını Sevgi Mağazası'na dönüştürdü. AFAD tarafından verilen depremzede belgesi ile bu mağazaya gelen vatandaşlar, giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını bu mağazadan karşılıyor. Mağazada kıyafetten ayakkabıya, battaniyeden oyuncağa kadar birçok ürün deprem mağdurlarıyla buluşturuluyor. Hayırsever vatandaşların da kıyafet desteğinde bulunduğu Sevgi Mağazası'nda sadece birinci el kıyafetler yer alıyor. Depremzedeler hem kendilerinin hem de çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Asrın felaketini yaşadığımız günden itibaren tüm imkanlarımızla seferberlik içerisindeyiz. Deprem sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Sivil Savunma Birimi ekiplerimizi bölgeye gönderdik. 334 personelimiz ve onlarca iş makinemiz afet bölgesinde görev yapıyor. Depremzede vatandaşlarımıza sıcak çorba ve yemek verebilmek için ikram çadırlarımız kısa sürede deprem bölgesindeki yerini aldı. Bölgeye içerisinde kıyafet, battaniye, bebek bezi, bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinin yer aldığı yardım tırları gönderdik. Depremin ardından şehrini terk ederek Bursa'ya gelen birçok afetzede vatandaşımız oldu. Bizler de bu vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacını karşılamak adına Sevgi Mağazası'nın kapılarını depremzede vatandaşlarımıza açtık. Vatandaşlarımız tarafından bağışlanan birinci el kıyafetler ile hijyen malzemelerini ve gıdaları burada onlara sunuyoruz. Allah böyle bir afeti bir daha bizlere göstermesin. Tüm milletimize geçmiş olsun" dedi. - BURSA