Osmangazi'nin deprem kahramanlarına büyük onur

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde günlerce büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı ile ödüllendirildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde günlerce büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı ile ödüllendirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da kahraman personeli aldığı ödülden dolayı tebrik etti.

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından 7 araç ve 42 kişi ile bölgeye giderek depremzedelerin yardımına koştu. Bölgede 11 gün boyunca zamana karşı mücadele ortaya koyarak arama kurtarma çalışmaları yürüten Osmangazi ekipleri, 5 kişiyi enkazdan kurtarmanın mutluluğu ve gururu ile Bursa'ya döndü.

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekiplerinin fedakarca çalışması Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı'na layık görüldü. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Olcay Önol ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Takdir ve taltifin asıl büyüğü, sizlerin depremzedelerimiz başta olmak üzere, 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesna yerdir. Her biriniz, sergilediğiniz olağanüstü fedakarlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. İnanç, köken, dil, kültür farklılıklarına rağmen acımızın ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Ayaza, soğuğa, yağmura ve pek çok imkansızlığa meydan okuyarak, asrın felaketiyle mücadelemizin sembolleri haline geldiniz. Kendi hayatınızı tehlikeye atma pahasına, enkazdan çıkardığınız her canla sayısız ana gözyaşları içinde şahitlik etmemizi sağladınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından madalya ve berat takdim törenine geçildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı 334 kişi Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı tevcihine layık görüldü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da onur ödülüne layık görülen ekipleri tebrik etti. Ülke olarak büyük bir acı yaşandığını ve asrın felaketinde tüm dünyanın seferber olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, "6 Şubat sabahı arama kurtarma ekiplerimiz, bölgeye ilk giden ekiplerden biri oldu. Günlerce özveriyle, fedakarca mücadele ettiniz. Kurtarma çalışmaları devam ederken bile özveriniz dolayısıyla birçok yerden takdir mesajları aldık. Bu alınan özel ödül de Osmangazi Belediyesi'nin deprem bölgesinde yaptığı özverili çalışmaların bir karşılığıdır. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilmek bizler için büyük onur ve mutluluk. Allah, bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın" dedi. - BURSA