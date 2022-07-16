Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü'nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı. Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü KOCAELİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü'nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü. Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken, görsel şölen adeta büyüledi. Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı. Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu. İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - Yerel Osmangazi Köprüsü Demokrasi Genel Yerel Haberler

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