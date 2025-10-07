Haberler

Osmangazi İmam-Hatip Ortaokulu'ndan Filistin'e Destek

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Osmangazi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'deki durumun farkındalığını artırmak amacıyla okul bahçesinde 'Gazze' yazısı oluşturarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Osmangazi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde "Gazze" yazısı oluşturarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Osmangazi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistin halkına destek olmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, "Gazze" yazısı oluşturarak Filistin'e dua etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde Filistin bayrakları taşıdı ve Gazze'de yaşanan insani dramın son bulması için temennilerde bulundu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm okullarımızda öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleniyor" ifadelerine yer verildi.

Etkinliğe okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
