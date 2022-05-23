Osmangazi'den eğitime 'özel' destek - Haberler

Osmangazi Belediyesi ve Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı (BUSEV) işbirliğinde hayata geçirilen 'Yaşam Evi'nin temeli düzenlenen tören ile atıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin katkıları ile spastik engelli çocukların yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine kavuşabilecekleri Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı Yaşam Evi'nin temeli atıldı. Yunuseli Mahallesi'nde inşa edilecek olan Yaşam Evi'nde için iş atölyeleri, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, spor üniteleri yer alacak. Rehabilitasyon ve eğitim hizmeti verilerek, spastik çocukların meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmalarının yanı sıra ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilmeleri sağlanacak.

Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı Yaşam Evi'nin temel atma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı Başkanı Birsen Aksoy, Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Dündar, "Vakıf kültürü, Osmanlı döneminden bu yana devam eden çok önemli değerimiz. Günümüzde de sosyal hizmetlerle ilgilenen birçok vakfımız var. BUSEV'de bunlardan bir tanesi. Devletimiz, toplumun her alanında vatandaşın yanında yer alıyor. Fakat her şeyi devletin yapması mümkün değil. Devletimizin yaptığı hizmetlere destek olmamız gerekiyor. 2001 yılında kurulan Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı, spastik engelli çocukların rehabilitasyon ve eğitim hizmeti alması adına çok önemli çalışmalar yürütüyor. Temelini attığımız Yaşam Evi de bunlardan biri. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

"BAREM'i vakıf statüsünde işleteceğiz"

Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında en önemli hizmetlerin başında gelen Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (BAREM) Bursa'ya kazandırdıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bu tesisimiz, aileleri ile birlikte yılda 200 binin üzerinde yaşlı, alzheimer ve engelli vatandaşımız için hizmet verecek. Zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla 15 yıldır belediyemiz bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), şuanda BAREM'de faaliyet gösteriyor. Hedefimiz BAREM'i bir vakıf statüsünde işletmek. Bu bir Bursa projesi ve Bursa'nın bunu sahiplenmesi gerekiyor. İşadamları, sanayiciler ve diğer kuruluşlar ile birlikte güzel bir altyapı oluşturarak vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmalıyız. Bu tür eserler uzun yıllar hizmet eder noktaya gelir. Tıpkı Darülaceze gibi. Bağışçıları ve destekçileri ile 130 yıldır ayakta. İşte bizim de hedefimiz BAREM ile bu noktaya gelebilmek. Belediye olarak dezavantajlı gruptaki vatandaşlarımıza yönelik birçok çalışmamız var. Mavide engel yok, atlı hipoterapi, sevgi izi, engelsiz bahçe, engelsiz şefler, engelsiz koro gibi projeler bu çalışmalarımızdan sadece birkaç tanesi. Spastik engelli çocuklarımızın rehabilitasyonu ve eğitimi için büyük önem taşıyan Yaşam Evi projesine katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı Başkanı Birsen Aksoy da, Yaşam Evi projesinin hayata geçirilmesinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkürlerini sunarak, "Türkiye'de bu kadar yaygın bir engel olan spastik engelliler grubu için onlara uygun binalar ne yazık ki çok eksik. Rehabilitasyon ve eğitim hizmeti vereceğimiz, eğitim, spor, kültür sanat gibi hizmetleri vereceğimiz binamızda çocuklarımıza destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Birsen Aksoy, katkılarından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür plaketi verdi. Temel atma törenine katılan spastik çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Dündar, tüm çocuklar ile tek tek fotoğraf çektirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel