Osmangazi'den deprem bölgesine teknik destek

Osmangazi Belediyesi, 14 kişilik mühendis ve teknik personelden oluşan uzman ekibiyle deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede pek çok alanda yardım ve desteklerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, afet bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte başlayan hasar tespit çalışmalarına da yardımcı oluyor.

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'e giden Osmangazi Belediyesi Fen İşleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekip, bölgede hasar gören binaları tespit ederek rapor tutuyor. AFAD Başkanlığı koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında görev yapan teknik ekip, bölgedeki binalarda taşıyıcı sistemleri ve kullanılan malzeme yapısını kontrol ederek, binaların az hasarlı, çok hasarlı ya da oturulamaz olup olmadığını tespit ediyor.

Gaziantep'te 5 gündür saha çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi ekipleri, bugüne kadar bin 215 binanın hasar tespit çalışmasını gerçekleştirirken, çalışmalar sırasında karşılaştıkları manzara ile depremin şiddetini ve olayın vehametini bir kez daha gördüklerini belirtti.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ülkemizi sarsan afetin yaşanmasının hemen ardından arama kurtarma ekiplerimiz ve gönüllü personelimiz ile bölgeye ulaştık. Gıda, giyim, erzak ve yakacak başta olmak üzere birçok yardım tırımızı bölgeye göndermeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinin çeşitli illerinde araçlarımız ve gönüllü personellerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların yanında bölgedeki hasar tespit çalışmalarına da teknik ekibimiz ile destek veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde görev yapan inşaat mühendislerimizden oluşan 14 kişilik ekip, Gaziantep'teki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - BURSA