Osmangazi'de su kesintisi - Haberler

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Osmangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmangazi'de su kesintisi

Osmangazi'nin bazı mahallelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda belirli saatlerde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi'nin bazı mahallelerinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda belirli saatlerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle, "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 02.06.2022 tarihinde, 09.00 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Sakarya su Yerel Haberler

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