Karacabey'de su kesintisi - Haberler

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Karacabey'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karacabey'de su kesintisi

Bursa Karacabey ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde su kesintisi yapılacak.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Karacabey ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Karacabey ilçesinde perşembe günü (yarın) tarihinde 08.00 - 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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