Karacabey'de su kesintisi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Karacabey ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda Karacabey ilçesinde perşembe günü (yarın) tarihinde 08.00 - 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak" - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel