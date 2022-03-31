Osmangazi'de 75 bin kişilik iftar

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan, kimsesiz, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi 13 bin 500 aileye gıda paketi dağıtıyor. Gıda paketi dışında Somuncu Baba Gönül Fırınında pişirilen günlük 7 bin ekmek ile şehrin 5 farklı noktasında kurulacak iftar çadırlarında günlük 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılacak.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yardım ve dayanışma ayı 11 ayın sultanı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Osmangazi Belediyesi, kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin dışında, muhtarlıklar aracılığı ile iletilen dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç ailelere yapacağı 13 bin 500 adet gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Erzak yardımı dışında, son iki yıldır Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan iftar çadırları bu yıl yeniden açılıyor. Günlük 2 bin 500 kişi, Ramazan boyunca 75 bin kişi kurulan bu çadırlarda ikram edilecek sıcak yemek ile oruçlarını açacak.

Dündar; " Osmangazi'de gönüller de, sofralar da bir"

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların ramazan ayı süresince devam edeceğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle gönüllerimiz bir olsa da iftarlarımızı ayrı sofralarda açmak zorunda kalmıştık. Çok şükür bu yıl kısıtlamalar olmadan ramazan ayının manevi bereketini birlikte yaşayabileceğiz. Bu yıl Osmangazi'de hem gönüller, hem sofralar bir olacak" dedi. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarla ilgili hazırlıkların da tamamlanarak, vatandaşlara erzak dağıtımlarının devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Dündar, "Bu yıl ihtiyaç sahibi 13 bin 500 vatandaşımıza, içerisinde yağ, şeker, un, pirinç, bulgur, makarna gibi temel mutfak ihtiyaçlarının bulunduğu erzak yardımında bulunuyoruz. Ramazan öncesi başladığımız yardımlarımızın dağıtımı devam ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevinde, günlük 2 bin 500 kişilik iftar yemeklerimiz olacak" diye konuştu

Ayrıca, Somuncu Baba Gönül Fırınında üretilen 7 bin ekmeğin de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya devam edildiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Gönüllerin ilahi rahmetle dolduğu, herkesin hayırda yarıştığı, huzur ve kardeşlik ayı olan ramazan ruhuna yakışır şekilde yaşanması için gerekenleri yapıyoruz. Soframızdan bereket, hanemizden huzur ve sağlık eksik olmasın. Allah, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bu vesileyle tüm hemşerilerimize, barış, dostluk, kardeşlik ve huzur içerisinde geçirecekleri bir ramazan diyorum" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel