Osmangazi Belediyesi Bulgaristan'da 80 çocuk sünnet ettirildi - Haberler

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Osmangazi Belediyesi Bulgaristan'da 80 çocuk sünnet ettirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmangazi Belediyesi Bulgaristan'da 80 çocuk sünnet ettirildi

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bulgaristan'ın Haskovo şehrinde düzenlenen sünnet şöleninde 80 çocuk sünnet ettirildi.

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bulgaristan'ın Haskovo şehrinde düzenlenen sünnet şöleninde 80 çocuk sünnet ettirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şölene katılarak soydaşların mutluluğuna ortak oldu.

Ecdat yadigarı topraklarda yaşayan soydaşlar ile kardeşlik ilişkilerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan'ın Haskovo şehrinde toplu sünnet şöleni düzenledi. Haskovo Bölge Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen toplu sünnet şölenine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soydaşlar tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Toplu sünnet şölenine Başkan Dündar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi milletvekilleri, Haskova Bölge Müftüsü Erhan Recep ile birlikte sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şölende, 80 çocuk sünnet ettirildi.

Soydaşların büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sınır tanımayan kardeşliğimizle her daim Balkanlar'daki dostlarımızın ve kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Balkanlar'daki soydaşlarımız bizlere Osmanlı'nın emanetidir. Bu topraklarda yaşayan soydaşlarımızla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Geleneklerimize sahip çıkıp, kültürel mirasımızı geleceğe aktarıyoruz. Osmanlı mirası bu güzel topraklarda geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimiz ile 80 yavrumuzu sünnet ettirdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sünnet olan evlatlarımıza aileleriyle birlikte huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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