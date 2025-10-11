Osmanelispor Kulübü'nden ASKF Başkanı'na Ziyaret

Osmanelispor Kulübü Başkanı Akın Okumuş, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret ederek forma hediye etti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Osmanelispor Kulübü Başkanı olarak seçilen Akın Okumuş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tanışma ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda ASKF Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret eden heyet üzerinde adının bulunduğu bir forma hediye etti. Ziyarette kulübün faaliyetleri ve yeni sezon hazırlıkları hakkında istişarelerde bulunulurken, Tosun amatör sporun gelişimi için federasyon olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Okumuş, "Anlamlı ziyaret ve desteklerinden dolayı ASKF Başkanı Tosun'a teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK