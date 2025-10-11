Haberler

Osmanelispor Kulübü'nden ASKF Başkanı'na Ziyaret

Osmanelispor Kulübü'nden ASKF Başkanı'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanelispor Kulübü Başkanı Akın Okumuş, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret ederek forma hediye etti ve kulübün faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Osmanelispor Kulübü Başkanı Akın Okumuş, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret ederek forma hediye etti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Osmanelispor Kulübü Başkanı olarak seçilen Akın Okumuş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri tanışma ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda ASKF Başkanı Nusret Tosun'u ziyaret eden heyet üzerinde adının bulunduğu bir forma hediye etti. Ziyarette kulübün faaliyetleri ve yeni sezon hazırlıkları hakkında istişarelerde bulunulurken, Tosun amatör sporun gelişimi için federasyon olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Okumuş, "Anlamlı ziyaret ve desteklerinden dolayı ASKF Başkanı Tosun'a teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Anaokulunda ihmal! 4 yaşındaki Mavi'nin parmağı demir kapıya sıkışıp koptu

Anaokulunda kabus! 4 yaşındaki Mavi'nin parmağı koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Anaokulunda ihmal! 4 yaşındaki Mavi'nin parmağı demir kapıya sıkışıp koptu

Anaokulunda kabus! 4 yaşındaki Mavi'nin parmağı koptu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.