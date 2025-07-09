Osmaneli'nde Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi

Osmaneli'nde Termometreler 47 Dereceyi Gösterdi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle sokaklar boş kaldı. Yetkililer, yüksek sıcaklık ve nemin sağlık sorunlarına yol açabileceğini, özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde etkisini sürdürürken, Osmaneli ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Bilecik ve ilçelerinde 2 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugün etkisini daha da fazla gösterdi. Osmaneli ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sokaklar boş kaldı. Yetkililer aşırı sıcaklık ve nem artışının sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtilerek, vücut ısısının dengesini korumakta zorlanan bireylerde ciddi sağlık riskleri oluşabileceği ifade edildi. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, dört yaş altı çocuklar, hamileler, kalp-damar hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin yüksek risk grubunda olduğu vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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