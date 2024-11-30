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Osmaneli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Osmaneli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek riskler belirlendi ve alınacak tedbirler konusunda koordinasyon sağlandı.

Osmaneli'nde havaların soğuması ile 'Kış Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek risklerin tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlendiği 'Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak kış mevsimi şartlarından dolayı vatandaşların yaşayabilecekleri olumsuzlukların önlenmesi amacıyla alınması gereken kararlar alınarak gerekli planlamalar yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Osmaneli'nde kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar ve alınacak tedbirlerle ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması araçların kış şartlarına uygun bir şekilde trafiğe çıkmaları ve güvenli trafik akışının sağlanması için, ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek, kış mevsiminde oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüştük" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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