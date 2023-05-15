Osmaneli'nde futbol şöleni

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Sınıflar Arası Futbol Turnuvası'nda adeta futbol şöleni yaşandı.

Osmaneli Atatürk Ortaokulu ve Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu 6. ve 7'inci sınıfları arasında düzenlemiş olduğumuz sınıflar arası futbol turnuvası halkın da büyük katılım göstermesi ile coşku içinde kutlandı. 1308 Osmaneli Belediye spor tarafından yapılan açıklamada, "Bunun gibi turnuvaları devam ettirerek, ilçemizdeki tüm gençlerimizi spor ile buluşturmaya devam edeceğiz" denildi. - BİLECİK