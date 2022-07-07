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Osmaneli'nde enstrüman kursları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli'nde enstrüman kursları başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafında ortaklaşa düzenlenen yaz dönemi enstrüman kursları başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafında ortaklaşa düzenlenen yaz dönemi enstrüman kursları başladı.

Osmaneli Belediyesi bünyesinde tarihi Necla Hanım Konağı ve Osmaneli İlçe Gençlik Merkezi'nde 300 katılımcı ile bağlama, gitar, ney, piyano, klarnet alanlarında yaz dönemi kursları başladı. Çocukların, gençler ve yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği kurs, ilçede müzik alanında kendini geliştirmek isteyen sonrası profesyonelce sahne almak isteyen herkese ulaşmaya çalışıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi her konuda örnek projelerini müzik alanında da sürdürüyor. Tüm kurumlarla işbirliğimiz, kaymakamımızla uyum içinde çalışmalarımız kısaca birlik ve beraberliğimiz ilçemizi her alanda öne çıkarıyor. Osmaneli bölgemizde, Türkiye de adından söz ettiren, başarılı projeleri ile örnek belediyecilik sergilemektedir" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Osmaneli Bilecik gençlik Yerel Haberler

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