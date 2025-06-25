Osmaneli Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Ağırladı

Osmaneli Kaymakamı Spor Kulübü Yöneticilerini Ağırladı
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Akademi Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya gelerek spor alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Kılıç, spor faaliyetlerine her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Akademi Spor Kulübü yöneticileriyle spor alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Osmaneli Akademi Spor Kulübü yöneticileri Tarıkcan Turgut ve Gökhan Dimici Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıçı makamında ağırladı. Heyet kulübün faaliyetleri ile gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakamı Kılıç, "Bugün ilçemizde faaliyet gösteren Osmaneli Akademi Spor Kulübü yöneticileri ağırladım. Kendileri ile sportif faaliyetleri ve ilçemizde spor alanında bir takım değerlendirmeler yaptık. Bizler spora ve sporcuya her zaman destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizde sportif alanlarda ve lisanslı sporcu açısından önemli bir yerde. Bizlerden bunları üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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