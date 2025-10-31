Haberler

Osmaneli Kaymakamı, Cumhuriyetle Yaşayan Vatandaşları Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı, Cumhuriyetle Yaşayan Vatandaşları Ziyaret Etti
Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Cumhuriyetle yaşıt vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde geçmişe dair hatıralar dinlenirken, Kaymakam Kılıç sağlık durumları hakkında da bilgi aldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Cumhuriyetle aynı yaşta olan vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede ikamet eden ve Cumhuriyetle yaşıt olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmişe dair hatıralarını dinledi. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Kılıç, sağlık durumları hakkında bilgi alarak çeşitli hediyeler takdim etti. Vatandaşlar, gösterilen ilgi ve vefadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Cumhuriyetin kuruluş dönemine dair hatıralarını paylaştılar.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Cumhuriyetimizin asırlık değerini, onunla aynı yaşı paylaşan büyüklerimizde görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Onlara sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
