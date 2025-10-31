Osmaneli Kaymakamı, Cumhuriyetle Yaşayan Vatandaşları Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Cumhuriyetle aynı yaşta olan vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede ikamet eden ve Cumhuriyetle yaşıt olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmişe dair hatıralarını dinledi. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Kılıç, sağlık durumları hakkında bilgi alarak çeşitli hediyeler takdim etti. Vatandaşlar, gösterilen ilgi ve vefadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Cumhuriyetin kuruluş dönemine dair hatıralarını paylaştılar.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Cumhuriyetimizin asırlık değerini, onunla aynı yaşı paylaşan büyüklerimizde görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Onlara sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz" dedi. - BİLECİK