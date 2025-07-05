Osmaneli Karpuzunun İlk Hasadı Başladı

Osmaneli Karpuzunun İlk Hasadı Başladı
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Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Osmaneli'nde coğrafi işareti alınan karpuzun ilk hasadı başlayarak, üreticiler bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirttiler.

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Osmaneli'nde coğrafi işareti alan meşhur karpuzun ilk hasadı başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzunun ilk hasadı başlarken, üretici bu yılki rekolteden memnun. Toprak yapısı ve iklim şartlarından dolayı karpuz üretimine elverişli olan ilçeye karpuz hasadı için Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Diyarbakır'dan tarım işçileri geliyor. Yılın ilk karpuzunu Osmaneli halinde satış yapan Kemal Kabakçı, "Bu yıl sezonumuzun ilk karpuzu satışa sunduk. Şuan fiyatlar yerinde 10 ile 12 lira arasında değişiyor. Fiyatların henüz oturmadı ve önümüzdeki günlerde hasadın artmasıyla fiyatların dengelenecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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