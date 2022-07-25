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Osmaneli karpuzları artık ayırt edilebiliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli karpuzları artık ayırt edilebiliyor

Osmaneli'nde yetişen karpuzlar tüketicilerle buluşurken, vatandaşların Osmaneli karpuzu olduğunu ayrıt etmeleri için Osmaneli Kaymakamlığı tarafından bastırılan etiketler çiftçilere dağıtılarak tezgahlardaki karpuzlara yapıştırıldı.

Osmaneli'nde yetişen karpuzlar tüketicilerle buluşurken, vatandaşların Osmaneli karpuzu olduğunu ayrıt etmeleri için Osmaneli Kaymakamlığı tarafından bastırılan etiketler çiftçilere dağıtılarak tezgahlardaki karpuzlara yapıştırıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetişen, kendine has lezzet ve aroması ile yazın serinletici meyvesi; karpuzun hasadı başladı. Pazarların yanı sıra şehirler arası seyahat eden vatandaşlar için de Osmaneli sınırları içerisinde bulunan üreticiler yol kenarlarındaki tezgahlarda karpuz satışlarına başladı. Vatandaşların kaliteli ve meşhur Osmaneli karpuzu olduğunu ayrıt etmeleri için, Osmaneli Kaymakamlığı tarafından bastırılan 'Osmaneli Kapruzu' etiketi çiftçilere dağıtılarak tezgahlardaki karpuzlara yapıştırıldı.

Osmaneli karpuzları artık ayırt edilebiliyor

Öte yandan yol üzerindeki tezgahlardan karpuz alan müşteriler, Osmaneli Kaymakamlığı logosunu görünce daha güvenli olarak alıp evlerine götürdüklerini ilettikleri kaydettiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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