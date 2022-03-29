Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu - Haberler

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Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hayvanları Koruma Derneği kuruldu.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hayvanları Koruma Derneği kuruldu.

Osmaneli'nde hayvan severler tarafından belediye öncülüğünde kurulan Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği çalışmaları topluma yayma yolunda önemli bir mesafe daha kat etti. Son sistem yapılan Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı'nın ardından tüm bölgeye hitap edecek hayvan hastanesi faaliyeti geçti. Ardından ilçedeki hayvan severler bir araya gelerek diğer bir eksiği gidermeye karar verdiler. Yapılan istişareler sonrası Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu. Derneğin yönetim kurucu kurulu ise Serpil Demirel, Gülnur Uysal, Tomris Şahin'den oluşurken, denetim kurulu üyeleri ise, Sevcan Alkuş ile Elif Üstün oldu. - BİLECİK

Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli, Bilecik, Yerel, Haberler

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