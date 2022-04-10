Osmaneli halkı belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarlarında bir araya geldi

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli Belediyesi tarafından, Ramazan ayının manevi ve birleştirici gücünden yola çıkılarak gerçekleştirilen "Mahalle İftarları"nın ilkinde Haceloğlu Mahallesi sakinleri ile aynı sofra etrafında buluştu.

Haceloğlu Mahallesi'nde düzenlenen yılın ilk iftar programına, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilahiler seslendirildi. Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin masaları tek tek dolaşarak vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. İftar sonrası konuşan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana başladığımız mahalle iftar programlarımıza pandemi nedeni ile iki yıl ara vermiştik. Bu sene ilkini yaptığımız Haceloğlu iftar programına halkımız tarafından büyük katılım gerçekleşiyor. On bir ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin yer aldığı Ramazan ayı bereketiyle, bolluğuyla geldi. Hayırsever şirketlerimizin, esnafımızın, halkımızın yardımlarıyla Osmaneli Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleşen iftar sofraları birlik ve beraberliğimizin artmasına da vesile oluyor. Haceloğlu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz iftarımıza katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza ayrıca 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle iftar programımıza katılan tüm polis teşkilatımıza teşekkür ediyor tüm şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyorum" dedi.

Programda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal ise "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun olarak yaşandığı aydır. Ülkemizin, milletimizin ve ilçemizin her gününün böyle birlik ve beraberlik içinde olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Bu vesileyle; bu programda katkısı olan, belediye başkanımıza ve emeği geçenlere, katılım sağlayan halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK