Haberler

Osmaneli'den Gazze'ye 400 Bin Lira Destek

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen 'Çedes Gazze için seferber' etkinliği ile Gazze'ye 400 bin lira yardım toplandı. İlçe Kaymakamı, dayanışmaya katkıda bulunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen etkinliklerde Gazze'ye 400 bin lira destek sağlandı.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı hayır çarşıları düzenlendi. 'Çedes Gazze için seferber' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında toplanan destekler ile Gazze için 400 bin liranın üzerinde yardım sağlandı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, etkinliğe katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve halkına teşekkür ederek, "İlçe müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin rehberliğinde sürdürülen bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha iyiyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
