Osmaneli'de Yeni Yolcu Taşıma Tarifesi Açıklandı

Osmaneli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, dün itibarıyla geçerli olacak zamlı yeni yolcu taşıma tarifesini duyurdu.

Osmaneli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden yapılan açıklamada, artan maliyetler ve güncel ekonomik şartlar doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşım ücretlerinde düzenlemeye gidildiği söylendi. Açıklamada, "Yeni tarifeye göre şehir içi ulaşım ücreti tam yolcular için 18 TL, öğrenciler için ise 13 TL olarak belirlendi. Şehir dışı güzergahlarda da dikkat çeken artışlar yaşandı. Osmaneli - Bilecik hattında en yakın durak olan Selimiye'ye ulaşım ücreti 50 TL'ye yükselirken, Bilecik merkeze giden yolcuların ödeyeceği ücret 120 TL oldu. Bu güzergahta ayrıca Bayırköy, Göksutaş, Demisaş ve Vezirhan gibi duraklar da yer alıyor. Osmaneli - İznik hattında ise Düzmeşe durağı için ücret 50 TL, Beşevler ve Yeşilçimen için 90 TL, Karatekin için 100 TL, Kaynarca için 120 TL, İznik ve Çiçekli için ise; 130 TL olarak açıklandı. Osmaneli - Adapazarı hattında ise güzergah üzerindeki İçmeler durağına ulaşım 70 TL'ye, Adapazarı son durağına ise 200 TL'ye çıktı. Öğrenciler bu hatta 190 TL ücret ödeyecek" denildi. - BİLECİK