Osmaneli'de Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yaz etkinlikleri kapsamında eğlence rüzgarları devam ediyor.

Osmaneli'nde 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden yaz etkinliklerinin yeni konuğu Eski Radyo isimli grup oldu. Eski Radyo nostaljik şarkıları ile sahnede yer alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören konserde, Eski Radyo grubunun enerjisi ve sahne performansı ile halk coşkulu ve eğlenceli anlar yaşadı. - BİLECİK