Osmaneli'de Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca İlçe Müftülüğü personeli tarafından Rüstem Paşa Camii'nde bir program düzenlendi. Camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Müftü Recep Işıldar, Regaip gecesinin müjdeleyici ve Müslümanlar için çok önemli bir gece olduğunu söyledi. Işıldar, "Miracı müjdeleniyor, beraatı müjdeleniyor, daha sonra ramazan müjdeleniyor. Ramazan ise Kadir Gecesi'ni müjdeliyor. Bin geceden daha hayırlı bir gece Kadir Gecesi. Bol bol dua ve ibadet etmeliyiz. Çünkü dünyamız, ahretin tarlasıdır. Bu nedenle bizim için özellikle üç aylar çok önemli" dedi.

Ayşe Göllü Camii'nde, Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgede yeniden huzurun tahsis edilmesi için, hayatını kaybeden Filistinliler ve tüm şehitler için dualar edildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında Kaymakam Ünal ve Belediye Başkanı Şahin vatandaşların kandillerini kutladı. Program sonunda vatandaşlara irmik helvası ikram edildi - BİLECİK