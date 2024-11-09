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Osmaneli'de Öğrencilere Gezici Kütüphane Tanıtıldı

Osmaneli'de Öğrencilere Gezici Kütüphane Tanıtıldı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki öğrenciler, İl Halk Kütüphanesi'ne ait 'Gezici Kütüphane' aracıyla tanışarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler 'Gezici Kütüphane' aracı tanışma fırsatı buldu.

Bilecik İl Halk Kütüphanesine ait 'Gezici Kütüphane' aracı Osmaneli Çerkeşli İlkokulu, Osmaneli Hisarcık Beşevler İlkokulu ve Ortaokulu, Osmaneli Oğulpaşa Yeşilçimen İlkokulu öğrencileri ile buluştu. Öğrenciler araçta kitap okuma, kitap ödünç verme, yüz boyama, resim çizme, satranç oyunları ve birçok alanda etkinlikten yararlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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