Osmaneli'de Filistin'e Destek Hayır Çarşısı Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, hazırlanan ev yapımı gıdalar ve el emeği ürünlerin satıldığı hayır çarşısında toplanan tüm gelir, Filistin'e gönderildi. Osmaneli Kaymakamı, halkın duyarlılığını vurguladı.

Osmaneli İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen ' Filistin'e destek hayır çarşısında' toplanan tüm gelir, Filistin'e gönderildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Camii İlçe Müftülüğü tarafından Filistinli mazlumlara destek amacıyla hayır çarşısı düzenlendi. Osmaneli halkının hazırladığı ev yapımı gıdalar ve el emeği ürünlerin satışa sunulduğu hayır çarşısında elde edilen tüm gelir, Gazze'ye ulaştırıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katkı sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ederek, "Bir lokma da senin katkın olsun" diyerek Osmaneli halkının duyarlılığına vurgu yaptı. - BİLECİK

