Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinde tahıl alımları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinde tahıl alımları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinde tahıl alımları başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in girişimleri sonrası belediye ait toptancı halinde tahıl alımları başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in girişimleri sonrası belediye ait toptancı halinde tahıl alımları başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü. M. Murat Hasçuhadar, Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nde alımına başlanan tahıl alımlarını inceledi. Üreticilerle sohbet eden Hasçuhadar, isteyen çiftçimizin TMO sitesinden randevu almak suretiyle mahsullerini Bilecik şubemize teslim edebileceklerini söyledi. İncelemeler ardından Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, TMO Eskişehir Başmüdürü M. Murat Hasçuhadar ile bir araya gelerek TMO'nun ilçede yapacağı alımlar için teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toprak Mahsulleri Ofisi Münür Şahin Eskişehir Osmaneli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title