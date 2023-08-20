Osmaneli Belediyesi etkinliklerine büyük bir coşku ile devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Akşamları Konser Günleri' etkinliği devam ediyor.

Osmaneli'nde devam eden konserler halk tarafından büyük beğeni topluyor. Katılımın yüksek olduğu konserlerde halk eğlenceli vakit geçiriyor. Konserin 5'inci haftasında 'Sabaha Karşı Onbir' grubu yer aldı. Grup, Osmaneli halkını eğlendirdi ve unutulmaz anlar yaşandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, grup üyelerine konser sonrası "Bu güzel etkinliğe katıldıkları için ve halkımız ile eğlenceli, unutulmaz anlara eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum" sözlerinde bulundu.

Osmaneli Belediyesi'nin etkinliklerinden "Sinema Günleri" de halkın büyük katılımı ile devam ediyor. - BİLECİK