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Osmaneli Belediyesi depremzedeler adına açılan hayır çarşısında yerini aldı

Yerel Haberler

Osmaneli Belediyesi depremzedeler adına açılan hayır çarşısında yerini aldı

Osmaneli Belediyesi, Bilecik Erzurumlular Derneği'nin gelirini depremzede vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlediği hayır çarşısında yerini aldı.

Osmaneli Belediyesi, Bilecik Erzurumlular Derneği'nin gelirini depremzede vatandaşlara bağışlanmak üzere düzenlediği hayır çarşısında yerini aldı.

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen elde edilen gelirin depremzede ailelere bağışlanacağı hayır çarşısında; ayva reçeli, ayva lokumu, tahin, erişte ve el yapımı salçalar ile yerini aldı. Standı, açılış programına katılan Bilecik Valisi. Dr. Kemal Kızılkaya ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ziyaret etti. Ürünlerden ikram edilen Vali Kızılkaya ve Başkan V. Subaşı görevli personeller ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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