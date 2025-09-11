Haberler

Osmancık'ta Öğrencilere Orman Yangınlarıyla İlgili Eğitim

Osmancık'ta Öğrencilere Orman Yangınlarıyla İlgili Eğitim
Çorum'un Osmancık ilçesinde 'İlk Ders Yeşil Vatan' protokolü kapsamında ilkokul öğrencilerine orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamalı eğitimler verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde "İlk Ders Yeşil Vatan" protokolü çerçevesinde ilkokul öğrencilerine orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere yönelik "İlk Ders Yeşil Vatan" etkinliği düzenlendi. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri öğrencilere, doğa sevgisi, orman bilinci ve orman yangınlarına karşı farkındalığı artırmayı amaçlayan eğitimler verdi. Osmancık Nenehatun Ortaokulu ve İnönü Zaferi İlkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, yangınla mücadelede kullanılan ekipmanların tanıtımı, güvenli müdahale teknikleri, operasyonel görev paylaşımı, saha koordinasyonu ve kurumlar arası iletişim gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
