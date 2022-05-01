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Osmancık'ta iftar bu kez çocuklar için verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmancık'ta iftar bu kez çocuklar için verildi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 'Çocuk İftarı' etkinliğinde çocuklarla iftar açtı.

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ' Çocuk İftarı' etkinliğinde çocuklarla iftar açtı.

Ramazan ayının gelişini, ilk gün çocuklarla kutlayan Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çocuk İftarı programı organize edeceklerini söylemişti. Milletvekili Kaya'nın organize ettiği iftar yemeğinde oruçlar hep beraber açılırken çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların iftar heyecanına ortak olan Milletvekili Kaya, kızı Ayşe Naz ile birlikte iftar öncesi masaları tek tek gezdi. Çocuklarla sohbet eden Kaya, ezanın okunması ile birlikte onlarla beraber iftarını açtı.

Çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Kaya; "Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah bir daha ki programı daha kalabalık, daha geniş ve açık bir alanda yaparız. Bu gece edilen duaları Allah kabul eder. Sizler de 'Allah'ım çocuklar ölmesin, yaralanmasın, dünyada barış olsun' diye dua edin derken iftar yemeğinin ardından çocuklara dondurma ikramında da bulunuldu. Dondurma ikramından mutluluk duyan çocuklar da alkışlarla duygularını ifade etti.

Çocuk İftarı günün anısına çekinilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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