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Osmancık Öğrencileri Huzurevi Sakinlerine Kuaförlük Hizmeti Verdi

Osmancık Öğrencileri Huzurevi Sakinlerine Kuaförlük Hizmeti Verdi
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Çorum'un Osmancık ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, huzurevi sakinlerine kuaförlük hizmeti vererek onların yüzlerinde tebessüm oluşturdular. Faaliyet, eğitim sürecinin bir parçası olarak düzenlendi ve gelecekte de düzenli hale getirileceği ifade edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, huzurevi sakinlerine kuaförlük hizmeti verdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki güzellik ve saç nakım jizmetleri, kadın ve erkek kuaförlüğü dallarında eğitim alan 6 erkek, 5 kız çırak ve kalfa öğrenci ve öğretmenleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevinde konaklayan 61 huzurevi sankinine öğrenciler tarafından kuaförlük hizmeti verildi.

Faaliyete katılan öğrenciler böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan, yaş almış vatandaşların yüzlerindeki tebessüme ortak olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Osmancık Mesleki Eğitim Müdürü Ergin Kartal ise 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde bu faaliyetlerin öğrenciler tarafından her ay düzenli verilebileceğini ifade etti.

Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Arif Cantürk, bu hizmetin bakım evinde kalan vatandaşlar için çok faydalı ve gerekli olduğunu belirtti. Cantürk verilen hizmetten çok memnun kalındığını ifade ederek teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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