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Osmancık'ın tarihi kale ve köprüsü siste kayboldu!

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Sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden sisli havanın etkili olduğu Osmancık'ta, 275 metre yüksekliğindeki tarihi Osmancık Kalesi ve tarihi Koyun Baba Köprüsü görünmez hale geldi.

Osmancık'ın tarihi kale ve köprüsü siste kayboldu!

KIRIKKALE - Sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden sisli havanın etkili olduğu Osmancık'ta, 275 metre yüksekliğindeki tarihi Osmancık Kalesi ve tarihi Koyun Baba Köprüsü görünmez hale geldi.

Sabah saatlerinde başlayan sisli havanın etkili olduğu Osmancık'ta 275 metre yüksekliğindeki tarihi Osmancık Kalesi ve tarihi Koyun Baba Köprüsü görünmez hale geldi. Osmancık güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi düştü.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Osmancık geçişinde ve ilçe merkezinde sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerledi. 275 metre yüksekliğindeki tarihi Osmancık Kalesi ve tarihi Koyun Baba Köprüsü görünmez hale geldi.

Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, Osmancık-Samsun, Osmancık İstabul ve Osmancık Çorum yoğunluk yaşandı. Kavşaklarda görev alan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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